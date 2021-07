மாவட்ட செய்திகள்

சட்டமன்ற பேரவை உரிமைக்குழு உறுப்பினராக மனோஜ் பாண்டியன் எம்.எல்.ஏ. நியமனம் + "||" + Manoj Pandian MLA has been appointed as a member of the Legislative Assembly Rights Committee. Appointment

சட்டமன்ற பேரவை உரிமைக்குழு உறுப்பினராக மனோஜ் பாண்டியன் எம்.எல்.ஏ. நியமனம்