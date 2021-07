மாவட்ட செய்திகள்

குடிசை மாற்று வாரிய வீடு கேட்டு தேனி தாலுகா அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க முண்டியடித்த மக்கள் + "||" + People rushing to file a petition at the taluka office

குடிசை மாற்று வாரிய வீடு கேட்டு தேனி தாலுகா அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க முண்டியடித்த மக்கள்