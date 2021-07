மாவட்ட செய்திகள்

பிற மாவட்டங்களில் இருந்து சேலம் வந்த 113 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Corona for 113 people who came to Salem

பிற மாவட்டங்களில் இருந்து சேலம் வந்த 113 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு