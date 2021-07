மாவட்ட செய்திகள்

அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேர மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Collector Senthilraj said that students can apply to join the government vocational training centers in Thoothukudi district.

