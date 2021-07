மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் குறுகிய பாதையில் சிக்கிய லாரி + "||" + The public recovered the lorry which was stuck in the narrow lane at Kovilpatti.

கோவில்பட்டியில் குறுகிய பாதையில் சிக்கிய லாரி