மாவட்ட செய்திகள்

காட்டு யானை விரட்டியதால் சாலையோர பள்ளத்தில் குதித்து உயிர் தப்பிய தந்தை-மகள் + "||" + Father and daughter jumped into a roadside ditch after being chased by a wild elephant

காட்டு யானை விரட்டியதால் சாலையோர பள்ளத்தில் குதித்து உயிர் தப்பிய தந்தை-மகள்