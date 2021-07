மாவட்ட செய்திகள்

பெல்லந்தூரில் அரசு நிலம் விடுவிப்பு: எடியூரப்பா மீதான வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க வேண்டும் - மக்கள் பிரதிநிதிகள் சிறப்பு கோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு + "||" + The case against Edyurappa should be re-investigated

பெல்லந்தூரில் அரசு நிலம் விடுவிப்பு: எடியூரப்பா மீதான வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க வேண்டும் - மக்கள் பிரதிநிதிகள் சிறப்பு கோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு