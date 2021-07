மாவட்ட செய்திகள்

சிக்கிம் மாநிலத்தில் விபத்தில் பலியான லால்குடி ராணுவ வீரர் உடல் 21 குண்டுகள் முழங்க அடக்கம்; அமைச்சர்கள், கலெக்டர் நேரில் அஞ்சலி + "||" + The body of Deva Anand, a soldier from Lalgudi who was killed in an accident in Sikkim, was buried in his hometown by 21 bombs. Ministers paid tribute in person to the Collector.

சிக்கிம் மாநிலத்தில் விபத்தில் பலியான லால்குடி ராணுவ வீரர் உடல் 21 குண்டுகள் முழங்க அடக்கம்; அமைச்சர்கள், கலெக்டர் நேரில் அஞ்சலி