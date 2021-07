மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் முன்னேற்பாடு பணி:கோவில்கள் உள்பட அனைத்து வழிபாட்டு தலங்களில் நாளை முதல் பக்தர்கள் அனுமதி;பூஜை பொருட்கள் கொண்டு செல்ல தடை + "||" + Devotees will be allowed in all places of worship, including temples in Trichy district, from tomorrow. It is forbidden to bring pooja items.

மாவட்டத்தில் முன்னேற்பாடு பணி:கோவில்கள் உள்பட அனைத்து வழிபாட்டு தலங்களில் நாளை முதல் பக்தர்கள் அனுமதி;பூஜை பொருட்கள் கொண்டு செல்ல தடை