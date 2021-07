மாவட்ட செய்திகள்

மயிலாடுதுறையில் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் பருத்தி ஏலம் அதிகபட்சம் குவிண்டால் ரூ.7,236-க்கு விலைபோனது + "||" + In Mayiladuthurai In the regulatory sales hall Cotton auction

