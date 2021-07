மாவட்ட செய்திகள்

திருமருகல் அருகே இருதரப்பினர் இடையே மோதல்: ஓய்வு பெற்ற கிராம உதவியாளர் வீடு, மோட்டார் சைக்கிள்கள் அடித்து உடைப்பு + "||" + Conflict between the two sides Retired Village Assistant House, Motorcycles Beating and breaking

திருமருகல் அருகே இருதரப்பினர் இடையே மோதல்: ஓய்வு பெற்ற கிராம உதவியாளர் வீடு, மோட்டார் சைக்கிள்கள் அடித்து உடைப்பு