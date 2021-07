மாவட்ட செய்திகள்

சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத கடைகளுக்கு சீல்; கலெக்டர் முரளிதரன் எச்சரிக்கை + "||" + Shops that do not follow the social distance are sealed

சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத கடைகளுக்கு சீல்; கலெக்டர் முரளிதரன் எச்சரிக்கை