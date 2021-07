மாவட்ட செய்திகள்

3 பேரை கொன்றதால் அடைக்கப்பட்ட காட்டு யானை மரக்கூண்டில் இருந்து விடுவிப்பு + "||" + Release from the cage of a wild elephant that was imprisoned for killing 3 people

3 பேரை கொன்றதால் அடைக்கப்பட்ட காட்டு யானை மரக்கூண்டில் இருந்து விடுவிப்பு