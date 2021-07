மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இன்று முதல் 204 பஸ்கள் இயக்கம் வழிபாட்டு தலங்களில் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க ஏற்பாடு + "||" + In Thiruvarur district 204 buses in operation from today Corona guidelines Arrange to comply

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இன்று முதல் 204 பஸ்கள் இயக்கம் வழிபாட்டு தலங்களில் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்க ஏற்பாடு