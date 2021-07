மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில்,ஊரடங்கு தளர்வுகள் அமல்: வழிபாட்டு தலங்களில் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைப்பிடிக்க ஏற்பாடு 541 பஸ்கள் இயக்கம் + "||" + In places of worship Corona guide Arrange to follow protocols 541 Buses in operation

நாகையில்,ஊரடங்கு தளர்வுகள் அமல்: வழிபாட்டு தலங்களில் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைப்பிடிக்க ஏற்பாடு 541 பஸ்கள் இயக்கம்