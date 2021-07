மாவட்ட செய்திகள்

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இடங்களின் எண்ணிக்கை 23 ஆக குறைந்தது + "||" + The number of isolated places was reduced to 23

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இடங்களின் எண்ணிக்கை 23 ஆக குறைந்தது