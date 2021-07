மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் பூசாரிகளுக்கு கொரோனா கால உதவித்தொகை வழங்கக்கோரி சப்-கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Petition to the Sub Collector for the grant of corona term allowance to the temple priests

கோவில் பூசாரிகளுக்கு கொரோனா கால உதவித்தொகை வழங்கக்கோரி சப்-கலெக்டரிடம் மனு