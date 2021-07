மாவட்ட செய்திகள்

எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் மேகதாதுவில் அணை கட்டுவோம்; பசவராஜ் பொம்மை திட்டவட்டம் + "||" + MEKETHATU DAM WILL BE CONSTURCT DEFINITELY

எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் மேகதாதுவில் அணை கட்டுவோம்; பசவராஜ் பொம்மை திட்டவட்டம்