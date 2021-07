மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பது எப்போது?அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பதில் + "||" + when will school open in tamilnadu? minister anbil poyyamozhi answer

தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பது எப்போது?அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பதில்