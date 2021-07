மாவட்ட செய்திகள்

மயிலாடுதுறையில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அமல்; வழிபாட்டு தலங்கள் திறப்பு - பஸ் போக்குவரத்து தொடங்கியது + "||" + Curfew enforcement with relaxations in Mayiladuthurai; Opening of places of worship

மயிலாடுதுறையில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அமல்; வழிபாட்டு தலங்கள் திறப்பு - பஸ் போக்குவரத்து தொடங்கியது