மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி தட்டுப்பாடுஆர்வமுடன் வந்து ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்ற மக்கள் + "||" + Corona vaccine shortage in Dindigul district People who came with interest and went back with disappointment

திண்டுக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி தட்டுப்பாடுஆர்வமுடன் வந்து ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்ற மக்கள்