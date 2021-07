மாவட்ட செய்திகள்

பெண் அழைப்பிற்கு சென்ற போதுசரக்கு வாகனம் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து ஒருவர் சாவு12 பேர் காயம் + "||" + One person was killed when a truck overturned in a ditch while the woman was on call. 12 people were injured.

பெண் அழைப்பிற்கு சென்ற போதுசரக்கு வாகனம் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து ஒருவர் சாவு12 பேர் காயம்