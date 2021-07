நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில்"ஒலிம்பிக் போட்டியில் நிச்சயம் தங்கப்பதக்கம் வெல்வோம்"திருச்சி வீரர், வீராங்கனைகள் நம்பிக்கை

மாவட்ட செய்திகள்

நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில்"ஒலிம்பிக் போட்டியில் நிச்சயம் தங்கப்பதக்கம் வெல்வோம்"திருச்சி வீரர், வீராங்கனைகள் நம்பிக்கை + "||" + The Trichy-based athlete is confident that "we will win the Olympics and win the gold medal for sure" to add pride to the country.

