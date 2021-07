மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவச் சீட்டு வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.3 லட்சம் மோசடி செய்த தனியார் நிறுவன ஊழியர் கைது + "||" + A private company employee has been arrested for allegedly swindling Rs 3 lakh to buy a medical ticket

மருத்துவச் சீட்டு வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.3 லட்சம் மோசடி செய்த தனியார் நிறுவன ஊழியர் கைது