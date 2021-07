மாவட்ட செய்திகள்

உப்பனாற்றில் இணைப்பு சாலைகள் இன்றி ‘அந்தரத்தில்’ நிற்கும் பால பணிகள் + "||" + Bridge works that stand ‘in the gap’ without connecting roads in the tributary

உப்பனாற்றில் இணைப்பு சாலைகள் இன்றி ‘அந்தரத்தில்’ நிற்கும் பால பணிகள்