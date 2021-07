மாவட்ட செய்திகள்

பொது பிரச்சினைகளுக்கு மக்கள் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம். மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி தகவல் + "||" + People can approach the court for public issues

