மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிள் மீது மோதி நடுரோட்டில் கவிழ்ந்த கார் 5 பேர் காயம் + "||" + Collision on motorcycle The car overturned in the middle of the road 5 people were injured

மோட்டார் சைக்கிள் மீது மோதி நடுரோட்டில் கவிழ்ந்த கார் 5 பேர் காயம்