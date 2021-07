மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல்லில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து ஏராளமானோர் வழிபாடு + "||" + Many people the ancestors by giving DARPANAM

திண்டுக்கல்லில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து ஏராளமானோர் வழிபாடு