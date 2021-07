மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவக்கல்லூரி கட்டுமானப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் + "||" + The construction work of the Government Medical College should be completed expeditiously

அரசு மருத்துவக்கல்லூரி கட்டுமானப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்