சின்னசேலத்தில்ரூ 1 கோடி கடனை திருப்பி கேட்ட வியாபாரிக்கு கொலை மிரட்டல்

மாவட்ட செய்திகள்

சின்னசேலத்தில்ரூ 1 கோடி கடனை திருப்பி கேட்ட வியாபாரிக்கு கொலை மிரட்டல் + "||" + Death threat to businessman who demanded repayment of Rs 1 crore loan

சின்னசேலத்தில்ரூ 1 கோடி கடனை திருப்பி கேட்ட வியாபாரிக்கு கொலை மிரட்டல்