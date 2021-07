மாவட்ட செய்திகள்

அரசு கையகப்படுத்தும் முயற்சியை கைவிடக்கோரி 5 கிராம மக்கள் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + 5 villagers petition the Collector to abandon the government takeover attempt

அரசு கையகப்படுத்தும் முயற்சியை கைவிடக்கோரி 5 கிராம மக்கள் கலெக்டரிடம் மனு