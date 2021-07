மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை தலையாட்டி பொம்மையை வடிவமைத்து வரும் கும்பகோணம் சிற்ப கலைஞர் + "||" + Kumbakonam sculptor who has been designing the Tanjore head puppet

