மாவட்ட செய்திகள்

திறக்கப்பட்டு 5 நாட்களாகியும் வேளாங்கண்ணி மாதா பேராலயத்திற்கு குறைந்த எண்ணிக்கையில் வரும் பக்தர்கள் + "||" + A small number of devotees visit the Velankanni Mata Peralaya for 5 days after its opening

திறக்கப்பட்டு 5 நாட்களாகியும் வேளாங்கண்ணி மாதா பேராலயத்திற்கு குறைந்த எண்ணிக்கையில் வரும் பக்தர்கள்