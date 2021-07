மாவட்ட செய்திகள்

மின்னல் தாக்கியதில் கோவில் கோபுரத்தில் உள்ள சாமி சிலைகள் சேதம் + "||" + Sami idols in the temple tower were damaged by lightning

மின்னல் தாக்கியதில் கோவில் கோபுரத்தில் உள்ள சாமி சிலைகள் சேதம்