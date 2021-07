மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாடுகளில் இருந்து கடத்தி வந்து விற்பனை: வேளச்சேரியில் ரூ.1 கோடி போதை பொருள் பறிமுதல்4 பேர் கைது + "||" + From abroad The kidnapper came and sold In Velachery Drug confiscation 4 people arrested

வெளிநாடுகளில் இருந்து கடத்தி வந்து விற்பனை: வேளச்சேரியில் ரூ.1 கோடி போதை பொருள் பறிமுதல்4 பேர் கைது