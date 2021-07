மாவட்ட செய்திகள்

எங்களுக்கு வயது தடையல்ல!சிலேட்டில் ‘அ...ஆ...’ எழுதி கல்வி கற்கும் மூதாட்டிகள்திருச்சியில் அசத்தும் அரசு பள்ளி + "||" + In order to prove that age is not a barrier to learning, the elders come together and learn education by writing in Sylhet

எங்களுக்கு வயது தடையல்ல!சிலேட்டில் ‘அ...ஆ...’ எழுதி கல்வி கற்கும் மூதாட்டிகள்திருச்சியில் அசத்தும் அரசு பள்ளி