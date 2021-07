மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை அருகே இரண்டு இடங்களில் லாரியை வழிமறித்து டிரைவர்களை கத்தியால் குத்தி விட்டு பணம், செல்போன் கொள்ளைஒருவரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை + "||" + Police have arrested a man in connection with the robbery of money and a cellphone at 2 places near Manapparai.

மணப்பாறை அருகே இரண்டு இடங்களில் லாரியை வழிமறித்து டிரைவர்களை கத்தியால் குத்தி விட்டு பணம், செல்போன் கொள்ளைஒருவரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை