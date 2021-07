மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மக்கள் கோர்ட்டு மூலம் 80 வழக்குகளுக்கு தீர்வு + "||" + in thoothukudi district settlement of 80 cases by people court

