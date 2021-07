மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் பஸ் நிலையத்தில் கழிப்பறைகள் இல்லாததால் பயணிகள் கடும் அவதி + "||" + Passengers suffer due to lack of toilets at Kudalur bus stand

கூடலூர் பஸ் நிலையத்தில் கழிப்பறைகள் இல்லாததால் பயணிகள் கடும் அவதி