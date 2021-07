மாவட்ட செய்திகள்

ஆவடியில் பாதுகாப்பு பணியின்போது விமானப்படை வீரர் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை + "||" + During security work in Avadi Air Force soldier Suicide by shooting

