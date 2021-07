மாவட்ட செய்திகள்

தண்டலம் கிராமத்தில் கிராமப்புற மருத்துவ மையம்; கவர்னர் திறந்து வைத்தார் + "||" + Rural Medical Center at Tandalam Village; The governor opened it

