மாவட்ட செய்திகள்

பணத்தை திருப்பி கேட்டதால் துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டல்; திருவள்ளூரில் கூலிப்படையினர் கைது + "||" + Threatening to show a gun for asking for a refund; Mercenaries arrested in Tiruvallur

பணத்தை திருப்பி கேட்டதால் துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டல்; திருவள்ளூரில் கூலிப்படையினர் கைது