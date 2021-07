மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு தளர்வால் அலைமோதும் கூட்டம்: வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைப்பிடிக்காதவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை + "||" + Curfew relaxation crowd: Strict action against those who do not follow the guidelines

ஊரடங்கு தளர்வால் அலைமோதும் கூட்டம்: வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைப்பிடிக்காதவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை