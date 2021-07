மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் அருகே கல்லறை தோட்டத்துக்குள் புகுந்து சிலுவைகளை சேதப்படுத்திய மர்ம நபர்கள் + "||" + Mysterious persons who broke into the cemetery and damaged the crosses

திண்டுக்கல் அருகே கல்லறை தோட்டத்துக்குள் புகுந்து சிலுவைகளை சேதப்படுத்திய மர்ம நபர்கள்