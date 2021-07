மாவட்ட செய்திகள்

சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் மாடுகளுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம். மாநகராட்சி அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை + "||" + A fine of Rs 10,000 for cows roaming the roads

சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் மாடுகளுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம். மாநகராட்சி அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை