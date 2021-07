மாவட்ட செய்திகள்

ஆறு, ஓடைகளில் இருந்து மணல் அள்ளி வந்து குவிப்பு; வெல்டிங் பட்டறை உரிமையாளர் கைது + "||" + River, the accumulation of sand from streams; Welding workshop owner arrested

ஆறு, ஓடைகளில் இருந்து மணல் அள்ளி வந்து குவிப்பு; வெல்டிங் பட்டறை உரிமையாளர் கைது