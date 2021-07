மாவட்ட செய்திகள்

நாகலாந்தில் நடந்த விபத்தில் மரணம் அடைந்த பெலகாவி ராணுவ வீரர் உடல் சொந்த ஊரில் அடக்கம் + "||" + Burial of soldier body at his hometown

நாகலாந்தில் நடந்த விபத்தில் மரணம் அடைந்த பெலகாவி ராணுவ வீரர் உடல் சொந்த ஊரில் அடக்கம்