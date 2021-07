மாவட்ட செய்திகள்

சங்கரநாராயண சுவாமி கோவிலில் ஆடித்தபசு திருவிழா கொடியேற்றம் + "||" + The Aadithabasu festival started with the flag hoisting at the Sankaranarayana Swamy Temple in Sankarankoil yesterday.

