மாவட்ட செய்திகள்

வத்தலக்குண்டு அருகே பூசாரிக்கு கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் நடத்திய கிராம மக்கள் + "||" + The villagers built a temple for the priest and conducted the consecration

வத்தலக்குண்டு அருகே பூசாரிக்கு கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் நடத்திய கிராம மக்கள்