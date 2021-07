மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் கன்னடத்தை ஒரு பாடமாக கற்பிப்பது கட்டாயம் - மந்திரி சுரேஷ்குமார் பேட்டி + "||" + It is compulsory to teach Kannada as a subject in all schools

